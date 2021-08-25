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Общество25 августа 2021 14:37

Взяли на борт белорусов: Россия сообщила об эвакуационном рейсе из Афганистана

Россия организовала эвакуацию из Афганистана более 500 человек
Надежда БУТОВИЧ
Минобороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан стран ОДКБ, включая белорусов. Фото: pixabay.com

Минобороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан стран ОДКБ, включая белорусов. Фото: pixabay.com

В оборонном ведомстве России сообщили об организации эвакуационного рейса из Афганистана, пишет ТАСС.

Сообщается, что организована эвакуация 500 человек: граждан стран ОДКБ: России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Украины. Эвакуационный рейс выполнят четыре самолета военно-транспортной авиации России.

- Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске, - прокомментировали в российском Минобороны.

Уточняется, что на борту самолетов находятся бригады военных медиков с медикаментами и оборудованием.

- Для оказания в ходе полета медпомощи и поддержки эвакуированным на каждом самолете военно-транспортной авиации находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Также российские самолеты снабдили запасом питьевой воды, одеялами и питанием.

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