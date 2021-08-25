Взяли на борт белорусов: Россия сообщила об эвакуационном рейсе из Афганистана

Минобороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан стран ОДКБ, включая белорусов. Фото: pixabay.com

В оборонном ведомстве России сообщили об организации эвакуационного рейса из Афганистана, пишет ТАСС.

Сообщается, что организована эвакуация 500 человек: граждан стран ОДКБ: России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Украины. Эвакуационный рейс выполнят четыре самолета военно-транспортной авиации России.

- Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске, - прокомментировали в российском Минобороны.

Уточняется, что на борту самолетов находятся бригады военных медиков с медикаментами и оборудованием.

- Для оказания в ходе полета медпомощи и поддержки эвакуированным на каждом самолете военно-транспортной авиации находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Также российские самолеты снабдили запасом питьевой воды, одеялами и питанием.

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