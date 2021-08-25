Лукашенко захотел передать свои арбузы детям с коронавирусом: но в Минздраве сказали, что не всем их можно есть

Детям с коронавирусом Лукашенко передал выращенные на его подворье арбузы. Фото: БелТА

Собранные на личном подворье президента Республики Беларусь Александра Лукашенко арбузы будут переданы детям с коронавирусом в детскую инфекционную больницу Минска. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в официальном телеграм-канале.

Также в ведомстве уточнили, что не всем пациентам с коронавирусом можно есть арбузы.

- Те, кому сейчас по показаниям врачей нужно подождать с употреблением ягоды, получат сладкое витаминное угощение чуть позже, - прокомментировали в Минздраве.

Арбузы от Лукашенко раздадут пока не всем заболевшим детям. Фото: Минздрав

Также появилась информация о сортах арбузов, которые выращивали в этом году на подворье Лукашенко. Это сорта: Бедуин, Топ Ган, Романза, Мирсини и Белорусский ранний. Уточняется, что арбузы Лукашенко - весь урожай, традиционно по его поручению передадут в детские дома и пожилым людям.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на подворье Лукашенко водится много домашних животных, в том числе кролики, козы, куры, коровы.

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