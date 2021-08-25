Под Радошковичами мужчина остановился поправить груз – и погиб. Фото носит иллюстративный характер.

25 августа около 10.30 на 39-м км автодороги Минск - Молодечно – Нарочь (это примерно в районе Радошковичей) водитель 1987 года рождения, житель Молодечно, управляя автомобилем «Лада Веста» с прицепом, остановился на асфальтированной обочине по ходу движения транспортных средств, чтобы поправить перевозимый груз. Вместе с ним из автомобиля вышел пассажир 1990 года рождения, житель Солигорска, чтобы ему помочь. Когда двое мужчин находились возле прицепа, в прицеп въехал водитель 1971 года рождения на автомобиле «Лада Ларгус», - сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Водитель «Лады Веста» погиб на месте происшествия, пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

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