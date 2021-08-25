Умер в августе 2020 года? СК сообщил о трупе мужчины, который нашли грибники

Рядом с трассой М3 грибник наткнулся на человеческие останки. Фото: СК

В Следственном комитете рассказали о страшной находке, которую грибник нашел на днях недалеко от деревни Веретеи в Докшицком районе. Сообщается, что 12 августа в лесном массиве рядом с трассой М3 направлением Минск - Витебск были найдены останки человека.

Сейчас следователи пытаются выяснить, кем был погибший, так как рядом с телом документов обнаружено не было. Установлено пока совсем немного: это был мужчина, а давность останков примерно 1 год, то есть погиб он примерно в августе 2020-го года.

Удивительно и то, что рядом с трупом было обнаружено много верхней одежды: черная фуфайка, красная фуфайка, зеленая куртка, а также темно-зеленые брюки с тканевым ремнем и черные кожаные ботинки.

- Приметы погибшего: мужчина худощавого телосложения. Размер одежды - 46-48, размер ботинок 43, - прокомментировали в пресс-служеб СК.

Если вы обладаете какой-либо информацией, которая поможет установить личность погибшего человека, просьба сообщить в дежурную службу УСК по Витебской области по телефону +37533-399-80-44 (круглосуточно).

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