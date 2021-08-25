Борис Гребенщиков попросил подписчиков рассказать ему о судьбе белорусской группы Irdorath: вот что ему ответили

Музыкантов, участвующих в августовских маршах протеста, задерживали люди с автоматами. Кадр из видео МВД РБ.

- Здравствуйте, все! Знает ли кто-нибудь о теперешней судьбе белорусской группы Irdorath? – написал в своем Фейсбуке известный российский музыкант Борис Гребенщиков.

Напомним, 3 августа МВД Беларуси сообщило, что на даче под Минском задержали 16 человек – это группа музыкантов-волынщиков, которые участвовали прошлым летом в масштабных маршах протеста. По данным МВД группы музыкантов “с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое мероприятие прохожих, а их музыкальный перформанс усиливал протестное настроение участников шествия и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров”. Сообщалось, что шестерых человек следователи признали подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них. В отношении остальных составлены административные протоколы за неповиновение требованиям милиционеров при задержании.

Позже выяснилось: задержанные – участники белорусской фэнтези-фолк группы Irdorath. По информации правозащитников, вероятно, задержание произошло на дне рождения вокалистки группы Надежды Калач.

На следующий день четверым – это Александра Граховская, а также Юлия Варламова, Ольга Михно и девушка по фамилии Шулякова – присудили штрафы от 870 до 1160 рублей. Еще шестеро задержанных - Александр Синкевич, Дмитрий Шиманский, Мария Подоляк, Евгений Сретенский, Михаил Аракчеев и Алексей Павлюченя - получили от 10 до 15 суток.

Еще пятеро находятся в СИЗО - это Надежда и Владимир Калач, Петр и Юлия Марченко, а также Антон Шнип.

А вот что пишут белорусские музыканты и деятели культуры в ответ Борису Гребенщикову:

- Ребята еще в СИЗО. За игру на инструментах им предъявляют организацию массовых беспорядков, - написала музыкант Ирена Котвицкая.

- Пятеро членов группы и их друг-волынщик обвиняются по уголовной статье. Как было сказано в официальном заявлении «игрой на музыкальных инструментах провоцировали граждан на антиобщественные действия». Они находятся в минском СИЗО-1, - написал белорусский музыкант Александр Помидоров.

- Им можно писать, они в СИЗО. До 4 лет колонии им светит, - написала писатель Юлия Тимофеева - супруга белорусского писателя Ольгерда Бахаревича.

Еще один писатель Анатолий Иващенко оставил ссылку на один из видеоклипов группы Irdorath на песню Vaukalak.

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