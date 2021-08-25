Слишком холодно: вот где в Беларуси 25 августа был побит температурный минимум

В Беларуси по ночам начали фиксировать температурные минимумы. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Беларуси ночью на среду, 25 августа, был побит температурный антирекорд, информирует БелаПАН.

Минимум температур зафиксировали на крайнем севере республики, где ночью похолодало до +1 градуса. Так холодно прошлой ночью было в поселке Езерище. Здесь же обновили местный рекорд августовских холодов за период метеонаблюдений, в 2004-ом это было +3,7 тепла.

Близко к антирекорду были минувшей ночью и Докшицы, где в ночные часы столбик термометра упал до +2,5 градусов, так же холодно в этом белорусском регионе было в 1977-ом году.

Пока в Беларуси за лето 2021-го года зафиксированы две самые холодные ночи: 1 июня и 25 августа. В первый день лета было самая холодная ночь в Минске - всего +1 выше ноля.

К слову в Беларуси в день 25 августа фиксировались и другие метеорекорды, пишет pagoda.by.

Когда-то в Борисове в конце лето было очень жарко - +34,8 зафиксировали синоптики в далеком 1897-ом году. А вот абсолютный минимум для 25 августа фиксировался в 1971-ом году на Нарочи. Еще в 2014-ом году в Лынтупах зафиксировали в этот день «мокрый» рекорд - 48,4 миллиметра осадков.

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