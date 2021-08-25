В Беларуси с 1 сентября меняются правила аттестации школьников: оценки будут ставить по-новому

Учителям в Беларуси запретили ставить среднюю оценку, опираясь на успехи ребенка в течение всего года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минобразования Беларуси изменило правила выставления оценок за четверть и год для учащихся школ. Правила аттестации изменяются постановлением №170 Министерства образования от 11 августа. В среду, 25 августа, документ был официально опубликован на сайте Национального правого интернет-портала, а вступит в силу уже с 1 сентября 2021-го года.

Так вносится ряд изменений и корректив в предыдущие постановления Минобразования. Например, в документе уточняется порядок аттестации учеников, которые отсутствовали на занятиях по уважительной причине.

Но, главным образом, изменяется принцип выставления четвертных и годовых оценок. Если раньше учителя могли ставить оценку, основываясь на среднем арифметическом значении, но и по своему усмотрению, исходя из динамики учебных успехов школьника, то теперь это сделать нельзя.

- Промежуточная аттестация (за четверть - Прим.) проводится на основании не менее трех отметок в четверти (кроме предметов, которые проводятся раз в неделю) и обязательно производится как среднее арифметическое текущих отметок по правилам математического округления, то есть в случае среднего балла, например, 7,5 балла, округление производится строго в большую сторону, а не по выбору учителя, - говорится в постановлении.

Также будет теперь выводится и средний балл за год. То есть годовая оценка - это строго среднее арифметическое от четвертных отметок по правилам математического округления. Например, если ребенок в четвертях получил: 9,8,9,8 - то за год учитель обязан поставить ему 9 баллов.

В документе также уточняется и порядок аттестации. Годовую аттестацию проведут, если хотя бы в одной четверти есть положительная оценка (1 балл и выше). Если в одной или нескольких четвертях школьника не аттестовали из-за уважительной причины: болезни и т.д. И среднее арифметическое выведут только с учетом четвертей, где у него есть отметка. Если причина была неуважительно, то за пропущенную четверть поставят 0 баллов, что сильно снизит среднее математическое годовой оценки.

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