НАТО направит на литовско-белорусскую границу «группу поддержки». Фото: delfi.lt.

Североатлантический совет, главный политический орган НАТО, единогласно постановил в среду выделить Литве группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами, она прибудет в страну в начале сентября, цитирует министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса Interfax.by.

- Мы имеем дело с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Прибытие группы НАТО важно не только для решения создаваемых гибридной агрессией проблем - в международном масштабе недружественному соседу еще раз доказано, что в этой борьбе мы не одни, у нас есть союзники, с которыми мы тесно сотрудничаем, и в кризисных ситуациях мы можем получить их решительную поддержку, - заявил Анушаускас, которого цитирует пресс-служба Минобороны Литвы.

В пресс-релизе отмечается, что эксперты альянса будут анализировать возможные сценарии “гибридной кампании", текущие и потенциальные риски, а также будут предлагать решения по стратегической коммуникации.

Ранее Литва обратилась в НАТО с просьбой выделить такую "группу поддержки" из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.

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