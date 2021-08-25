В Беларусь поступит миллион доз китайской вакцины от коронавируса уже в первых числах сентября
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Беларусь поступит миллион доз китайской вакцины от коронавируса уже в первых числах сентября. Об этом проинформировали в телеграм-канале Министерства здравоохранения.
- Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступит в Беларусь уже в первых числах сентября. Речь идет о вакцине Sinopfarm, которая ранее уже поступала в страну по гуманитарной помощи. Документы на закупку вакцины прошли согласование. В решении данного вопроса Министерству здравоохранения Беларуси активно помогали представители МИД, а также посольств двух стран, - написано в сообщении.
В Минздраве добавили, что китайская сторона выделяет Беларуси еще 500 тысяч доз вакцины в качестве гуманитарной помощи.
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