Улицу Республики Беларусь открыли в Аргентине. Фото: МИД Беларуси

В городе Бериссо в Аргентине появилась улица, которую назвали в честь Беларуси. Об этом сообщили в МИД республики.

Улица называется Республика Беларусь. Снимки с церемонии открытия опубликованы в Twitter белорусского МИД.

Город Бериссо расположен в окрестностях Буэнос-Айреса. Как сообщает сайт муниципалитета Бериссо, открытие новой улицы прошло в день празднования 80-летнего юбилея клуба белорусской диаспоры «Восток».

Население этого города – примерно сто тысяч жителей. Основан он в 1871 году. В XX веке многие иммигранты, приезжавшие в Аргентину по морю, оседали именно в Бериссо, в результате чего он получил неформальное название «столица иммигрантов».

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