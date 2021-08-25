Фотофакт. Посмотрите, как выглядит памятник инспектору ГАИ, который установили в Бресте

В Бресте установили памятник инспектору ГАИ. Фото: "Першы рэгiён"

В Бресте около здания областной Госавтоинспекции на улице Янки Купалы появился памятник инспектору, выкрашенный золотистой краской.

Издание «Першы Рэгiён» пишет, что скульптура была установлена на большом камне, который туда привезли много лет назад.

На скульптуре инспектор ГАИ изображен в форме, а в руках он держит жезл.

В Бресте установили памятник инспектору ГАИ. Фото: "Першы рэгiён"

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