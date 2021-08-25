Беларусь отказалась принимать польскую гуманитарную помощь для мигрантов

Пограничники Польши и Беларуси окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран. Фото: скриншот видео

Белорусские власти дали понять, что не намерены принимать гуманитарную помощь для мигрантов от Польши. Такое заявление 25 августа сделал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения.

– Мы получили копию дипломатической ноты, из которой ясно следует отсутствие согласия со стороны Беларуси на переход польско-белорусской границы польским гуманитарным транспортом, – сказал он, его слова приводит ТАСС.

Напомним, что в понедельник, 23 августа, Польша отправила на границу с Беларусью транспорт с гуманитарной помощью (палатки, полевые кровати, одеяла, средства личной гигиены) для мигрантов на территории Беларуси. Польская сторона планировала передать все через КПП, запросив согласие Минска. Автомобиль ждал разрешения на границе более суток.

– Одновременно в ноте содержится информация, которая противоречит прежней позиции белорусской стороны, – заявил Пшидач. В частности, по его словам, речь идет о численности группы мигрантов и их национальности.

– Белорусская сторона тем самым показывает, что не заинтересована в разрешении этого дела, а стремится только обострить дискуссию вокруг этого вопроса, – считает он.

В настоящее время мигрантов с одной стороны границы охраняют вооруженные сотрудники белорусских силовых структур, не давая вернуться в Беларусь, а с другой – польские пограничники, не позволяя попасть в Польшу.

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