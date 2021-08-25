В Министерстве образования рассказали, чему будут учить в школах военруки Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 1 сентября в школах вводится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. В Министерстве образования рассказали, чему будут учить в школах военруки. Об этом рассказала начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает агентство «Минск-Новости».

- С 1 сентября 2021 года в учреждениях общего среднего образования вводится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Его основные направления деятельности – это патриотическое воспитание, координация работы по организации допризывной подготовки, в том числе и взаимодействие с командирами воинских частей, подразделений, начальниками факультативов военных кафедр, осуществление контроля требований по охране труда, правил пожарной безопасности, - пояснила Каржова.

Она добавила, что на данный момент в школах уже идет заполнение данной должности конкретными представителями, учителями.

- Руководитель по военно-патриотическому воспитанию, кроме выполнения своих должностных обязанностей, может еще вести учебные занятия по предмету «Допризывная медподготовка» в 10-11 классах, проводить учебно-полевые сборы в 10-х классах, преподавать предмет «Основы безопасной жизнедеятельности», - отметила Каржова.

По ее словам, военруки смогут проводить факультативные занятия военно-патриотической направленности, программы которых уже утверждены.

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