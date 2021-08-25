Сайт Reform.by заблокирован в Беларуси

Мининформ Беларуси заблокировал сайт reform.by. Фото: pexels

Мининформ Беларуси заблокировал информационный сайт Reform.by.

В частности, 25 августа при попытке зайти на сайт начало появляться сообщение о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Отметим, что портал публиковал новости, в том числе о Беларуси.

Недавно Министерство информации заблокировало сайт белорусского регионального информресурса ex-press.by. Доступ к нему запретили тоже на основе решения, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации». Ex-press.by публиковал новости Борисова и Жодино.

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Об этом сообщили в пресс-службе МВД (подробности).

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Соответствующее решение приняли в Министерстве информации (подробности).

Домен портала TUT.BY заблокирован

Об этом сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин (подробности).