Первый замминистра внутренних дел Назаренко заявил, что ему предлагали не выводить войска на улицы Минска во время протестов, но он это сделал. Фото: скриншот с видео "Беларусь 1"

Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко в эфире программы «Скажи не молчи» на «Беларусь 1» рассказал, что ему предлагали не выводить внутренние войска на улицы Минска во время протестов, но он это сделал и считает свой выбор правильным.

- Мне предлагалось не выводить внутренние войска на улицы Минска. Не только столицы, а вообще, в целом. Где-то немного попридержать времени для перекрытия каких-либо блокирований улиц, площадей. Но видимо, плохо меня знают, и поэтому я сделал то, что должен был сделать – в этом выявляется самые лучшие качества, которые должны быть в человеке, особенно в человеке в погонах, в обладателе крапового берета, - заявил Назаренко.

Он добавил, что все сделал правильно.

- Если будет нужно, то я сделаю так сто, двести, триста раз, даже ценой своей жизни, - подчеркнул Назаренко.

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