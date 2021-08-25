Беларусь
ОБЩЕСТВОПолитикаЭкономикаЗвездыМинскЗдоровьеПроисшествияСПОРТТелевизорКОНКУРСЫАФИШАНаукаКОЛЛЕКЦИИ КПЛунный календарь 2021ПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрГид потребителяРадио КПРекламаКоллекции КППодписка
Еще
Беларусь
ОБЩЕСТВОПолитикаЭкономикаЗвездыМинскЗдоровьеПроисшествияСПОРТТелевизорКОНКУРСЫАФИШАНаукаКОЛЛЕКЦИИ КПЛунный календарь 2021ПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрГид потребителяРадио КПРекламаКоллекции КППодписка
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 19:14

Первый замминистра внутренних дел Назаренко заявил, что ему предлагали не выводить войска на улицы Минска во время протестов, но он это сделал

Он добавил, что, если будет нужно, то сделает это сто, двести, триста раз
Инна КОРСАК
Первый замминистра внутренних дел Назаренко заявил, что ему предлагали не выводить войска на улицы Минска во время протестов, но он это сделал. Фото: скриншот с видео "Беларусь 1"

Первый замминистра внутренних дел Назаренко заявил, что ему предлагали не выводить войска на улицы Минска во время протестов, но он это сделал. Фото: скриншот с видео "Беларусь 1"

Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко в эфире программы «Скажи не молчи» на «Беларусь 1» рассказал, что ему предлагали не выводить внутренние войска на улицы Минска во время протестов, но он это сделал и считает свой выбор правильным.

- Мне предлагалось не выводить внутренние войска на улицы Минска. Не только столицы, а вообще, в целом. Где-то немного попридержать времени для перекрытия каких-либо блокирований улиц, площадей. Но видимо, плохо меня знают, и поэтому я сделал то, что должен был сделать – в этом выявляется самые лучшие качества, которые должны быть в человеке, особенно в человеке в погонах, в обладателе крапового берета, - заявил Назаренко.

Он добавил, что все сделал правильно.

- Если будет нужно, то я сделаю так сто, двести, триста раз, даже ценой своей жизни, - подчеркнул Назаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Казакевич заявил, что ни один факт насилия над задержанными и пыток не подтвердился.

«К сожалению, не называются конкретные факты насилия, конкретные факты пыток, изнасилований и так далее. Все как-то общо», - отметил первый заместитель министра внутренних дел. (подробности)

Казакевич озвучил социальный портрет преступника, который связан с протестной активностью.

Он добавил, что свою гражданскую позицию нужно «выражать на избирательном участке или в установленном порядке». (подробности)