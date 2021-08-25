«Не изъявили желания следовать в Беларусь»: представитель ООН приехал к мигрантам на польско-белорусской границе

Представитель УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо в среду, 25 августа приехал на участок пограничной заставы «Русаки». Фото: ГПК

Представитель УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо в среду, 25 августа приехал на участок пограничной заставы «Русаки» Гродненской пограничной группы для ознакомления с ситуацией, которая сложилась на границе. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

«В ходе мероприятия белорусская сторона обозначила свою позицию, а также предоставила возможность побеседовать с гражданами Афганистана, находящимися на линии границы уже продолжительное время. Иностранцы рассказали представителю УВКБ ООН, почему они оставили свои дома в Афганистане и зачем хотят попасть в страны Европы, а также как польская сторона обманным путем доставила их к линии границы, несмотря на их попытку обратиться за убежищем в Польше», – говорится в сообщении ГПК.

Иностранцы рассказали представителю УВКБ ООН, почему они оставили свои дома в Афганистане и зачем хотят попасть в страны Европы. Фото: ГПК

В сообщении Госпогранкомитета также говорится, что «мигранты крайне возмущены тем фактом, что польские военнослужащие не допускают к ним представителей европейских СМИ и правозащитных организаций для оказания помощи».

«В рамках визита иностранцы открыто заявили о своём намерении попасть в страны ЕС, не изъявили желания следовать в Беларусь, в том числе обратиться за предоставлением защиты в Беларуси», – добавили в ГПК.

Читайте также:

Беларусь отказалась принимать польскую гуманитарную помощь для мигрантов

В МИД Польши заявили, что получили копию дипломатической ноты, из которой следует, что Минск не согласен на переход границы гуманитарным транспортом страны (подробности).

В МИД Беларуси отреагировали на решение Польши отправить гуманитарный конвой на границу

Польские власти отправили гуманитарную помощь для беженцев, устроивших стихийный лагерь на белорусско-польской границе (подробности).

Колючая проволока не спасает: нелегальные мигранты умудряются перебираться в Литву на участках, где построено спиральное заграждение

Проволока позволяет выиграть время, и пограничники успевают задержать нелегалов (подробности).