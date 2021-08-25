Лявон Вольский ответил на вопрос, уехал ли он из Беларуси

Лявон Вольский ответил на вопрос, уезжал ли он из Беларуси
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Лявон Вольский в своем Youtube-канале ответил на вопросы поклонников. Музыкант в эфире рассказал, уехал ли он из Беларуси.
- Так вышло, что я временно уехал из Беларуси и очень надеюсь, что приеду. Но говорить, что я уехал, собрал вещи и все запаковал, такого не было, - сказал Вольский.
Музыкант добавил, что планирует вернуться в Беларусь.
- Безусловно, я планирую вернуться в Беларусь. Хотел бы отметить, что я никуда навсегда не уезжал, - сказал Вольский.
На протяжении нескольких месяцев Лявон Вольский выступает в Литве, Польше и Германии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лявон Вольский опубликовал песню, посвященную жене Анне, которая ровно 5 лет назад умерла от онкологии.
А еще описал поствыборные события 2006 года. (подробности)
Лявону Вольскому - 55! Пел в балаклаве, рекламировал запчасти, ездил на розовом танке и озвучивал Джонни Деппа - 55 фактов о рок-звезде.
«Комсомолка» нашла 55 не самых очевидных деталей к портрету рок-музыканта. (подробности)
«Выходзьце, вы што, айцішнікі?». Лявон Вольский на секретном концерте объяснил, о чем его «Русская песня».
Интимное, по определению артиста, выступление было подарком поклонникам, которые поддержали выход его нового альбома «Гравітацыя» в рамках краудфандинга. (подробности)