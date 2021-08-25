Александр Лукашенко попросил молодежь, которая уехала за границу учиться, не возвращаться в Беларусь. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 24 августа, принял участие в Республиканском педагогическом совете. Он завил, что его настораживает тенденция молодежи уезжать за границу. Видеофрагмент выступления был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Часть нашей молодежи, получив здесь образование, стремится уехать за границу. Не все, но такая тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются – это самое страшное – от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы их в своей стране применить. И то, нужно очень внимательно посмотреть, кто и чему там научит, - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что зачастую в соседних странах белорусским студентам вкладывают в голову не столько новые знания, а другую идеологию и делают из них идейных противников белорусского государства.

- Я хочу сказать, езжайте, учитесь, но, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают – им до нашего образования далеко – там мозги промывают и к нам забрасывают уже как агентуру, с промытыми мозгами, - подытожил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко студентам: Никто не запрещает выражать мнение.

Встречаясь со студентами, Александр Лукашенко заявил, что выражать гражданскую позицию можно, но в стенах университета это недопустимо. (подробности)

Кто в пику государству выскочил за границу обучаться - оставайтесь там. Лукашенко - студентам.

По его словам, «никто не запрещает говорить - выражать мнение можно, нужно обязательно, но недопустимо переходить черту закона». (подробности)

Лукашенко в БГУ задали вопрос, на который у него нет ответа.

Он пообещал сформулировать его к Всебелорусскому народному собранию. (подробности)