Александр Лукашенко попросил молодежь, которая уехала за границу учиться, не возвращаться в Беларусь. Фото: БЕЛТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 24 августа, принял участие в Республиканском педагогическом совете. Он завил, что его настораживает тенденция молодежи уезжать за границу. Видеофрагмент выступления был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
- Часть нашей молодежи, получив здесь образование, стремится уехать за границу. Не все, но такая тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются – это самое страшное – от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы их в своей стране применить. И то, нужно очень внимательно посмотреть, кто и чему там научит, - сказал Лукашенко.
Он обратил внимание, что зачастую в соседних странах белорусским студентам вкладывают в голову не столько новые знания, а другую идеологию и делают из них идейных противников белорусского государства.
- Я хочу сказать, езжайте, учитесь, но, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают – им до нашего образования далеко – там мозги промывают и к нам забрасывают уже как агентуру, с промытыми мозгами, - подытожил президент.
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