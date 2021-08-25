Брестский клуб «Динамо» обязали компенсировать ущерб украинскому футболисту Хачериди: игрок планировал отсудить миллион долларов

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск украинского защитника Евгения Хачериди к белорусскому футбольному клубу «Динамо-Брест». Фото: Instagram

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск украинского защитника Евгения Хачериди к белорусскому футбольному клубу «Динамо-Брест». Об этом сообщает защищавшее интересы спортсмена адвокатское бюро ISKOR.

Теперь белорусский клуб обязан компенсировать Хачериди ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. Точную сумму иска пока не назвали, но раньше СМИ и футбольные функционеры называли цифру в миллион долларов.

Украинский игрок Евгений Хачериди стал футболистом брестского «Динамо» в январе 2020-го года. Однако в Бресте карьера украиснкого защитника не сложилась. В 2020 году он провел за команду 21 матч во всех турнирах (около половины всех игр сезона).

Евгений Хачериди. Фото: ФК «Динамо-Брест»

В январе 2021-го спортсмен ушел из команды, расторгнув контрак в одностороннем порядке из-за нарушений клубом контрактных обязательств. Весной этого года появилась информация, что Хачериди хочет отсудить у клуба еще и компенсацию – за невыполнение условий контракта. Представитель игрока в интервью уточнял, что речь шла о задержках по выплатам, предусмотренным условиями соглашения.

За время пока украинец выступал за «Динамо», там сменился собственник и юрлицо. Бывший владелец Александр Зайцев передал клуб в ведение городских властей. Новые собственники настаивали, что все вопросы по контракту Хачериди должен решать именно с Зайцевым. Тем временем новые клубные функционеры называли сумму в миллион долларов. В свою очередь представители Хачериди считали, что рассчитываться по старым обязательствам должно новое юрлицо, потому что оно стало спортивным правопреемником, унаследовавшим как турнирные достижения, так и финансовые обязательства прежнего субъекта.

Палата по разрешению споров ФИФА приняла сторону украинца, теперь новые владельцы брестского «Динамо» должны выплатить причиненный игроку ущерб.

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