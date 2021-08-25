Авербух и Арзамасова рассказали, как назвали сына и опубликовали его фото

Авербух и Арзамасова рассказали, как назвали сына. Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова стали родителями и рассказали, как назвали сына.

- Знакомьтесь, наш Лев Ильич, - написала Арзамасова на своей странице в Инстаграм.

Актриса опубликовала несколько фото малыша и сообщила, что уже выписалась из роддома.

- Мы уже дома. Большое всем спасибо за поздравления и подарки, - поблагодарила актриса.

Авербух и Арзамасова рассказали, как назвали сына. Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой

Подписчики еще раз поздравили пару с рождением ребенка и отметили, что родители выбрали замечательное имя малышу.

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