Авербух и Арзамасова рассказали, как назвали сына и опубликовали его фото

Авербух и Арзамасова рассказали, как назвали сына. Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой
Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова стали родителями и рассказали, как назвали сына.
- Знакомьтесь, наш Лев Ильич, - написала Арзамасова на своей странице в Инстаграм.
Актриса опубликовала несколько фото малыша и сообщила, что уже выписалась из роддома.
- Мы уже дома. Большое всем спасибо за поздравления и подарки, - поблагодарила актриса.
Авербух и Арзамасова рассказали, как назвали сына. Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой
Подписчики еще раз поздравили пару с рождением ребенка и отметили, что родители выбрали замечательное имя малышу.
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