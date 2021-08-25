В ВОЗ прокомментировали ситуацию с заболеваемостью и смертностью от коронавируса в мире

Количество новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов в мире на минувшей неделе стабилизировалось, но показатели высокие. Фото: Андрей АБРАМОВ

Количество новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов в мире на минувшей неделе стабилизировалось. Это произошло после почти двух месяцев роста этого показателя. Свежую статистику обнародовал 25 августа на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ отметил, что обстановка стабилизировалась «на очень высоком уровне» заболеваемости и смертности. Так, по данным ВОЗ, с 16 по 22 августа в мире выявили более 4,5 млн новых случаев COVID-19, умерли свыше 68 тыс. человек.

Гебрейесус добавил, что распространение коронавируса в мире происходит не везде одинаково.

– Некоторые страны и регионы продолжают сталкиваться с резким ростом числа случаев COVID-19 и смерти, тогда как в других происходит снижение, – уточнил он, его цитирует ТАСС.

Руководитель ВОЗ также подчеркнул, что «пока этот вирус циркулирует где-либо, он представляет угрозу повсюду». В связи с этим организация продолжает рекомендовать всеобъемлющий, основанный на оценке риска подход – это сочетание мер в сфере общественного здравоохранения с равноправной вакцинацией.

По статистике ВОЗ на 24 августа, в мире с начала пандемии коронавирус выявлен у 212 357 898, умерли 4 439 843 пациента.

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