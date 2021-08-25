Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У него родился сын

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом Фото: Ольга КОМЯГИНА

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У музыканта родился сын. Мальчика назвали в честь отца Святослава – Иваном, пишет kp.ua со ссылкой на пресс-службу «ОЕ».

- Да, у Святослава родился сын – Иван Святославович Вакарчук. Мальчика назвали в честь отца Святослава. Мама и папа приняли решение любую другую информацию не разглашать. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь, - рассказали в пресс-службе «ОЕ».

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