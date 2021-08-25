Госконтроль рекомендовал Полоцкому райисполкому в два раза реже подметать и мыть полы. Фото: pixabay
Комитет госконтроля провел проверку деятельности Полоцкого райисполкома и обнаружил неэффективное использование бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе КГК.
«Так, райисполкому указано на резервы бюджетных расходов по содержанию реорганизуемых учреждений образования, вакантных длительное время и излишне введенных ставок работников в учреждениях культуры и райисполкоме, завышение плановых расходов на реструктуризацию долгов организаций сельского хозяйства», – перечислили в КГК выявленные в Полоцком райисполкоме нарушения.
Также в комитете предложили варианты решения, например, подметать и мыть полы не каждый день, а в два раза реже, тогда можно уволить часть уборщиц и уменьшить расходы.
«Например, снижение в два раза периодичности выполнения работ по уборке помещений (в настоящее время установлено ежедневное одновременное подметание и мытье пола, 1 раз в 2 недели обметание стен, потолков и колонн, ежемесячное мытье всех окон) обеспечивает сокращение 30% ставок уборщиц», – добавили в КГК.
Читайте также:
Госконтроль начал проверку крупных торговых сетей Беларуси
Особенно тщательно будут выявлять схемы необоснованного посредничества (подробности).
Пальто за два рубля. Госконтроль рассказал, что делали иностранцы в Витебской области, чтобы недоплачивать налоги
По «серым схемам» торговали в 19 магазинах (подробности).
Гомельщина жалуется в Госконтроль на грязно-коричневую воду
На горячую линию позвонили более 30 раз из самого Гомеля и девяти районов области (подробности).