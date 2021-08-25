Первый замминистра внутренних дел Назаренко: «За время протестов в 2020 году из внутренних войск никто не ушел»

Юрий Назаренко рассказал, за время протестов в 2020 году из внутренних войск никто не ушел. Фото: скриншот с видео "Беларусь 1"

Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко в эфире программы «Скажи не молчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, за время протестов в 2020 году из внутренних войск никто не ушел.

- За весь этот период, который был, из войск никто не ушел: ни один солдат, ни один контрактник. Я даже больше скажу. Да, какая-то определенная группировка была, сводный отряд в Минске…Когда личный состав к себе в пункты постоянной дислокации возвратился, командиры звонили и говорили: «Я такой дисциплины никогда не видел». То есть, люди настолько сильно сплотились. Разжать нам какими-то клещами было просто невозможно, - заявил Назаренко.

Он также добавил, что «мы не боремся внутри с врагом, но должны все условия создать для того, чтобы наше граждане чувствовали себя в безопасности и могли спокойно работать».

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