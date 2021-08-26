У женщин больше. Израильские ученые выяснили, как влияет пол человека на количество антител к COVID-19

У женщин после перенесенного ковида вырабатывается больше антител, чем у мужчин, выяснили израильские ученые. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Медики выявили еще один фактор, влияющий на выработку антител к коронавирусу. Оказалось, что, кроме возраста, степени тяжести перенесенной болезни, времени, прошедшего с момента выздоровления или вакцинирования, существенную роль играет и пол человека.

У женщин вырабатывается больше антител к COVID-19, чем у мужчин, пишет БелНовости со ссылкой на материалы исследования израильских ученых. В ходе исследований проанализированы несколько десятков тысяч образцов крови людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Исследователи предполагают, что преимущества женского организма в выработке антител к COVID-19 связаны с особенностями гормональной системы.

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