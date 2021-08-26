Европейский суд по правам человека потребовал, чтобы Латвия и Польша оказали помощь двум группам мигрантов

ЕСПЧ решил, что Польша и Латвия должны оказать помощь мигрантам, застрявшим на границе с Беларусью. Фото: Госпогранкомитет Беларуси.

Европейский суд по правам человека принял решение по жалобам двух групп мигрантов – «Амири и других против Польши» и «Ахмеда и других против Латвии».

"ЕСПЧ сегодня решил удовлетворить запрос на обеспечительную меру в рамках жалоб "Амири и других против Польши" и "Ахмеда и других против Латвии", касающихся недавних событий на границах Польши и Латвии с Беларусью. Мера будет действовать три недели - до 15 сентября включительно", - сообщает телеканал Беларусь 1 со ссылкой на решение суда.

Это значит, что в течение трех недель Польша и Латвия должны обеспечить мигрантов, застрявших на границе с Беларусью, продуктами, одеждой, медпомощью и, по возможности, временным жильем. В то же время решение ЕСПЧ не предполагает, что эти страны обязаны пропустить мигрантов на свою территорию, сообщает newsbel.by.

32 афганца и 41 иракский курд ранее обратились с жалобами в ЕСПЧ в Страсбурге, утверждая, что предполагали получить международную защиту в Польше и Латвии, но им было отказано.

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