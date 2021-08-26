Бесправник сбил пьяного пешехода в Минске Фото: Надежда БУТОВИЧ

Бесправник сбил пьяного пешехода вблизи улицы Сердича в Минске, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

– По предварительной информации, сегодня около 03:52 водитель автомобиля "Рено" двигался по улице Притыцкого со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Жудро. На пересечении с улицей Сердича он совершил наезд на 67-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Установлено, что пешеход находился в состоянии опьянения. Водитель не имел права управления транспортными средствами, – сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

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