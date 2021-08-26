Мошенники использовали все свои приемы, чтобы обобрать солигорчанина

Мошенник обманул солигорчанина, для этого он использовал практически все приемы из арсенала телефонных аферистов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Практически весь арсенал приемов использовали телефонные мошенники, чтобы выманить деньги у жителя Солигорска.

Неизвестный позвонил 44-летнему мужчине в Viber, представился сотрудником банка. Дальше все смешалось в кучу: лже-сотрудник банка напугал мужчину тем, что на его имя якобы оформлены заявки на кредиты и попросил помощи в расследовании в отношении недобросовестного работника банка, который якобы и «навешал» на мужчину кредиты. В доказательство прислал изображения поддельных документов, похожих на банковские. Применялся и стандартный прием, когда мошенник настаивает, чтобы «клиент» не прерывал звонок – так злоумышленник не дает жертве собраться с мыслями и понять, что происходит или позвонить в банк и прояснить ситуацию.

Аферист предложил мужчине «списать» якобы оформленные на него кредиты, а для этого – взять кредиты в других банках и перевести деньги на определенный счет. Тот так и сделал – оформил кредит на 8100 рублей. Мошенник выведал личные данные мужчины и создал онлайн-кабинет к кредитному счету, потом узнал секретные одноразовые коды, которые приходили мужчине на мобильный телефон, и похитил 7150 рублей.

-19 августа 2021 года по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 212 УК РБ (хищение путем использования компьютерной техники), - рассказали в группе информации и общественных связей Солигорского РОВД.

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