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Общество26 августа 2021 9:35

Мошенники использовали все свои приемы, чтобы обобрать солигорчанина

Мужчину убедили взять кредит, а потом сняли деньги с его счета
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Мошенник обманул солигорчанина, для этого он использовал практически все приемы из арсенала телефонных аферистов.

Мошенник обманул солигорчанина, для этого он использовал практически все приемы из арсенала телефонных аферистов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Практически весь арсенал приемов использовали телефонные мошенники, чтобы выманить деньги у жителя Солигорска.

Неизвестный позвонил 44-летнему мужчине в Viber, представился сотрудником банка. Дальше все смешалось в кучу: лже-сотрудник банка напугал мужчину тем, что на его имя якобы оформлены заявки на кредиты и попросил помощи в расследовании в отношении недобросовестного работника банка, который якобы и «навешал» на мужчину кредиты. В доказательство прислал изображения поддельных документов, похожих на банковские. Применялся и стандартный прием, когда мошенник настаивает, чтобы «клиент» не прерывал звонок – так злоумышленник не дает жертве собраться с мыслями и понять, что происходит или позвонить в банк и прояснить ситуацию.

Аферист предложил мужчине «списать» якобы оформленные на него кредиты, а для этого – взять кредиты в других банках и перевести деньги на определенный счет. Тот так и сделал – оформил кредит на 8100 рублей. Мошенник выведал личные данные мужчины и создал онлайн-кабинет к кредитному счету, потом узнал секретные одноразовые коды, которые приходили мужчине на мобильный телефон, и похитил 7150 рублей.

-19 августа 2021 года по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 212 УК РБ (хищение путем использования компьютерной техники), - рассказали в группе информации и общественных связей Солигорского РОВД.

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