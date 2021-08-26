Гречку, рожь, кукурузу, пшеницу и другие зерновые запретят вывозить из Беларуси

Запрет на вывоз зерна за пределы страны введен в Беларуси Фото: Юлия Хвощ

Временный запрет на вывоз 10 позиций зерновых культур за пределы Беларуси введен белорусским правительством. Текст соответствующего постановления Совета министров опубликован на Национальном правовом интернет-портале 24 августа.

Документ вступает в силу после официального опубликования и будет действовать в течение шести месяцев.

Ограничения касаются и экспорта зерновых в страны ЕЭАС. Правительство поручило МИД страны в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о нормах нетарифного регулирования, указанных в документе.

Ведомство также должно внести на рассмотрение Европейской экономической комиссии (ЕЭК) предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС.

Ограничения также касаются транзита и гуманитарных поставок.

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