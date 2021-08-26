В Беларуси упростили процедуру проверки срока разрешения на допуск автомобиля к движению, вот как это работает теперь

В Беларуси стало проще проверить срок допуска автомобиля к участию в дорожном движении. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Процедура проверки срока разрешения на допуск автомобиля к движению в Беларуси стала проще. Как это теперь работает, рассказывает Интерфакс со ссылкой на «Белтехосмотр».

Теперь достаточно ввести регистрационный знак автомобиля в специальную форму поиска, которая размещена на сайте предприятия «Белтехосмотр». С помощью сервиса можно узнать марку и модель автомобиля или другого транспортного средства, и дату окончания действия разрешения на допуск его к участию в дорожном движении. Персональные данные физических лиц (например, владельца транспортного средства) при помощи этого сервиса узнать нельзя, подчеркнули в «Белтехосмотре».

Информация в базе данных обновляется каждый рабочий день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гречку, рожь, кукурузу, пшеницу и другие зерновые запретят вывозить из Беларуси

Ограничения будут действовать полгода и касаются также экспорта в страны, входящие ЕАЭС. ПОДРОБНОСТИ.

В Беларуси с 2021 года новые правила для работы секонд-хендов: как это скажется на ценах и ассортименте

Готовы ли сами секонды к новшествам? Мы прошлись в Минске по трем магазинам, торгующим вещами "вторые руки", и поговорили с владельцем такой сети. ПОДРОБНОСТИ.

«Берут по пять-шесть цыплят в одни руки»: разбираемся, куда из минских магазинов пропали куры и разделка из них

Оказалось, что причин несколько, а целую курочку или крылышки сейчас надо поискать. ПОДРОБНОСТИ.

Новые правила сдачи экзамена на водительские права с 1 апреля 2021: за руль с 16 лет и никакой «площадки»

За одну из 19 грубейших ошибок "студента" сразу отправят на пересдачу. Рассказываем о новых правилах сдачи экзамена на водительские права с 1 апреля 2021. ПОДРОБНОСТИ.