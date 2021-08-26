Продажу пива и слабоалкогольных напитков ограничат в Минской области. Но есть исключения

Продажу пива и слабоалкогольных напитков запретят в Минской области. Фото: Pexels

Продажа пива и слабоалкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 7% будет ограничена в Минской области, текст соответствующего постановления, подписанного председателем Миноблисполкома Александром Турчиным, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

– Продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% запрещается круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, в том числе расположенных в местах массового отдыха у водоемов, – сообщается в постановлении.

Но есть исключение – павильонов и автомагазинов, которые обслуживают жителей в сельских населенных пунктах, запреты на продажу пива и слабоалкогольных напитков не коснутся.

Также собираются закрепить запрет на продажу пива и слабоалкогольных напитков в дни выпускных и других праздничных мероприятий, отмечаемых в учреждениях образования. Сегодня такие запреты вводятся для каждого мероприятия отдельно. А иногда торговля алкоголем и не ограничивается вообще.

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Ограничения будут действовать полгода и касаются также вывоза в страны, входящие ЕАЭС (подробности)