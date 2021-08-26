В МВД сообщили о задержании участников массовой драки под Минском

Участники массовой драки задержаны под Минском. Фото: МВД Беларуси
Сотрудники милиции при поддержке бойцов ОМОН задержали под Минском участников массовой драки 25 августа, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
– Более десяти человек, среди которых и несовершеннолетние, доставлены в территориальный орган внутренних дел для разбирательства, – сказали в пресс-службе.
Как сообщили в МВД, задержание проводилось в районе поселка Сосны в ходе оперативных мероприятий.
Там также отметили, что в драке планировали принять участие молодые люди из околофутбольных фанатских группировок.
В пресс-службе сообщили, что информация о произошедшем будет дополнена после выяснения всех обстоятельств.
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