В Климовичском районе мать забрала из дома малютки трехлетнюю дочь и вместе с новым мужем начала истязать ее

Эти предметы мать и отчим использовали для истязания трехлетней девочки - ее били и связывали. Фото: Следственный комитет.

В Климовичском районе будут судить мать и отчима маленькой девочки, которые полгода жестоко истязали ее.

Как рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области, до трех лет девочка жила в Доме малютки – ее мама была несовершеннолетней и не могла сама полноценно смотреть за ребенком. Когда мать девочки вышла замуж и родила еще одного ребенка, она забрала дочь из Дома малютки. Через какое-то время тётя девочки обеспокоилась состоянием ребенка – девочка была неухоженной, и на теле у нее были следы побоев. Родственница показала девочку медикам и обратилась в правоохранительные органы.

Оказалось, полгода – с января по июнь 2021 – мать и отчим истязали ребенка. Девочку били ладонью, кухонным полотенцем, ремнем, матерчатой лентой, ей периодически не давали еды и питья, связывали руки и ноги стяжкой и скотчем, ставили в угол на гречку. Когда отчиму казалось, что девочка медленно спускается по лестнице, он хватал ребенка за предплечье, поднимал над лестницей и таким образом сносил вниз. При этом мужчина так стискивал предплечье малышки, что у той на теле оставались синяки.

В отношении матери и отчима возбудили уголовное дело. Их будут судить за истязание. По ч.2 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь мужчине и женщине грозит ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет.

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