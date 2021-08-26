В Дрогичинском районе пенсионер ранил ножом жену и пасынка, затем поджег дом и повесился

В Дрогичинском районе семейная ссора закончилась ножевыми ранениями, поджогом и суицидом. Фото: artwood.ru
Трагедия произошла в Головчицах в воскресенье, 22 августа, об этом сообщает портал drogichin.by.
У 60-летнего мужчины произошел конфликт с сожительницей и ее взрослым сыном. Причиной ссоры стали разногласия при решении вопроса о разделе дома. Мужчина взял нож и нанес несколько ударов женщине и ее пасынку.
После происшествия сельчанин направился во второй свой дом (мужчина является собственником двух домов) и поджег его. На этом же участке в сарае он совершил суицид-повесился.
Дрогичинским РОСК проводится проверка. Известно, что мужчина был пьян. Сожительница и ее сын особо не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Удары ножом оставили только царапины.
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