Концерн «Белгоспищепром» могут преобразовать в госкорпорацию. Фото: БелТА
Концерн «Белгоспищепром» могут преобразовать в госкорпорацию. О соответствующем предложении президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал доложить сегодня на встрече с председателем концерна «Белгоспищепром» Анатолией Бубеном и заместителем премьер-министра Александром Субботиным, сообщает БелТА.
По словам президента, в настоящее время наметился «крен по созданю государственных корпораций».
– Чем она, эта государственная корпорация, будет отличаться от нынешнего концерна? Концерн – это тоже государственное объединение, – задал вопрос Лукашенко.
Он подчеркнул, что от начала до конца вся цепочка сосредоточена по производству в одних руках, в том числе и продажи
– И прибыль вы делите. И так далее. Но меня интересует: эта корпорация как идея или уже практика ложится на вашу «грешную» «Белгоспищепромовскую» землю? – поинтересовался Лукашенко.
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