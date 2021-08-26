В милиции рассказали, почему сбежавшего витебского педофила искали даже в Африке

Этого мужчину искали восемь лет, проверяли даже Египет. Он растлевал мальчиков. Фото: МВД.

Подробности о том, как искали педофила из Витебска, который скрывался от правосудия восемь лет, рассказала газета «Витьбичи» со ссылкой на начальника Витебского областного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Олега Горбачева.

Тренер по дайвингу из Витебска стал самым разыскиваемым педофилом в истории Беларуси. Он попал в поле зрения правоохранительных органов в начале 2013 года. Тогда его и еще одного мужчину задержали по подозрению в совращении детей, но отпустили. Оба сбежали, их объявили в международный розыск. Андрея Р. искали даже в Африке – одно время тщательно отрабатывали версию, что педофил может скрываться в Египте. С его профессиональными навыками мужчина мог устроиться в этой популярной для туристов стране инструктором по дайвингу.

Как рассказал Олег Горбачев «Витьбичам», педофил использовал стандартную схему – приглашал детей в гости, показывал им порнографические фильмы и наблюдал за реакцией ребенка, потом пытался прикоснуться к мальчику и снова анализировал, как тот реагирует. Если ребенок сопротивлялся, тренер обращал все происходящее в шутку. Мальчикам, которых он растлевал, мужчина постоянно рассказывал о практиках педофилии времен античности, приводил примеры из современности и всячески убеждал детей, что происходящее нормально. А еще следователи установили, что педофил фактически пытал детей – «наказывал», стреляя в них из травматического пистолета, а после надавливал на образовавшиеся раны. Все, что он делал с детьми, мужчина снимал на видео.

Уже после того, как появилась информация о задержании Андрея Р. в Москве, в правоохранительные органы обратился молодой человек, который в свое время пострадал от действий педофила. А всего первоначально речь шла о 12 пострадавших мальчиках. Правоохранительные органы предполагают, что их может быть намного больше.

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