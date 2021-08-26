Ушел из жизни белорусский поэт-новатор Алесь Рязанов

Алесь Рязанов ушел из жизни в возрасте 73 лет Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Известный белорусский поэт и переводчик Алесь Рязанов ушел из жизни в возрасте 73 лет, информация об этом появилась на странице издательства «Технология» в социальной сети Facebook.

– Умер великий человек, пламенный патриот, гениальный поэт и философ, имя которого уже вписано золотыми буквами в нашу историю. Это колоссальная потеря для Беларуси. Мы еще долго будем усваивать и постигать плоды его творчества. Оставленное им наследие – наше национальное достояние, – говорится в сообщении.

Алесь Рязанов родился 5 декабря 1947 года в деревне Селец Березовского района. Образование получил на филологическом факультете Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина и в Белорусском государственном университете.

В 1972 году Рязанов стал членом Союза писателей СССР, в 1990 году был удостоен Литературной премии имени Янки Купалы.

Алесь Рязанов в своей творческой деятельности делал упор на постоянный поиск новых творческих форм, благодаря чему и приобрел широкую известность.

Рязанов также известен, как переводчик – переводил произведения иностранной литературы на белорусский язык. Среди его работ – переводы комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», хайку Басё, поэзия и проза литовских писателей.

В последние годы Рязанов жил в основном в Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В 1968 году из-за письма в ЦК КПБ будущих звезд белорусской литературы исключили из вуза

Cтуденты филфака БГУ подписали письмо в защиту белорусского языка (подробности)