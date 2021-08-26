Автомобиль ехал задним ходом по двору и сбил годовалую девочку

Автомобиль сбил годовалого ребенка на дворовой территории в Минском районе Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минском районе легковушка сбила годовалую девочку 25 августа. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

Как сообщили в ведомстве, ребенок играл во дворе без присмотра родителей.

– Водитель автомобиля ехал задним ходом по двору д. 64 по ул. Центральная в деревне Канютичи Минского района. Он сбил годовалого ребенка, который находился во дворе без присмотра взрослых, – сообщили в УВД.

В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

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