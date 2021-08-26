В Беларуси ликвидировали еще одно СМИ: суд удовлетворил иск в отношении «Гродно Лайф Медиа»

В Гродно ликвидируют ресурс "Гродно Лайф Медиа". Фото: hrodna.life

Экономический суд Гродненской области удовлетворил иск о ликвидации ООО «Гродно Лайф Медиа», сообщает сайт ресурса.

Судебное рассмотрение дела завершилось 26 августа, иск прокуратуры был удовлетворен. Учредили СМИ будут обязаны ликвидировать организацию в течение нескольких ближайших месяцев - до 30 ноября.

В суде помощник прокурора заявил, что «Гродно Лайф Медиа» «осуществляет деятельность, запрещенную законодательными актами» и на основании этого организацию можно ликвидировать. Кроме того, сообщается о случаях привлечения ресурса к административной ответственности, признании экстремистским и удалении телеграм-канала медиа. Еще редакция получила предупреждение от прокуратуры. Представители горисполкома на суде полностью поддержали позицию прокуратуры.

Дело рассмотрели без учредителей «Гродно Лайф Медиа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В суде Мария Колесникова опровергла все обвинения против себя: что еще рассказал ее адвокат.

Продолжается судебный процесс в отношении координатора штаба Виктора Бабарико на выборах 2020 года Колесниковой и юриста Знака (подробности).

Фонд «Наследие и время», который популяризировал в Беларуси художников Парижской школы и в частности Сутина, ликвидировали.

Вот что рассказал директор фонда «Наследие и время» (подробности).

В Беларуси ликвидируют еще четыре общественные организации: вот они.

О ликвидации еще четырех учреждений сообщили в Генеральной прокуратуре (подробности).