Лукашенко: крестьян просто по определению обижать нельзя

Лукашенко заявил, что людей, занятых в сельском хозяйстве, ни в коем случае обижать нельзя. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости соблюдать интересы производителей сельскохозяйственной продукции при поставках переработчикам 26 августа на встрече с председателем концерна «Белгоспищепром» Анатолией Бубеном и заместителем премьер-министра Александром Субботиным, сообщает БелТА.

– Вы имеете тесные отношения, в силу того, что получаете сырье от крестьян, с сельхозпредприятиями. Это уже, скорее, к вам, Александр Михайлович, вопрос, какие у них есть проблемы в этом плане, не обижают ли они крестьян, – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что людей, занятых в сельском хозяйстве, ни в коем случае обижать нельзя.

– И не потому, что вы лишитесь сырьевой базы. Вы ее никогда не лишитесь. Потому что государство будет делать все для того, чтобы эта сырьевая база была. Но крестьян просто по определению обижать нельзя. Они у нас не самые богатые, – подчеркнул президент.

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