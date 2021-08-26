«Правые» против «шавок» и «Динамо-Минск» против «Торпедо»: в МВД сообщили, что зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты

МВД Беларуси: зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты. Фото носит иллюстративный характер.

Вечером 25 августа в МВД сообщили о том, что под Минском – в районе поселка Сосны – бойцы ОМОНа задержали более десятка человек, среди которых были и несовершеннолетние. Сообщалось, что в драке планировали принять участие молодые люди из околофутбольных фанатских группировок.

На следующий день, 26 августа в МВД уточнили: зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты.

- Установлено, что минчане в возрасте от 15 до 21 года прибыли в лесной массив возле поселка Сосны целенаправленно для участия в массовой драке. Об этом они договорились в закрытом чате, - сообщает пресс-служба МВД Беларуси. - При себе молодые люди имели баллончики с перцовым газом, приспособления для нанесения телесных повреждений, средства для оказания медицинской помощи, а также предметы с символикой, признанной экстремистской. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что организаторы являются сторонниками неонацистской идеологии. За хулиганские действия в отношении лидеров и активных участников местных околофутбольных группировок составлены административные протоколы.

На оперативном видео задержанные участники сообщают. Что о драке договорились заранее:

- Короче, завтра будет два «забива»: «правые» против «шавок» и «Динамо-Минск» против «Торпедо», - говорит голос на записи.

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