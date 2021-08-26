«Правые» против «шавок» и «Динамо-Минск» против «Торпедо»: в МВД сообщили, что зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты

МВД Беларуси: зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты. Фото носит иллюстративный характер.
Вечером 25 августа в МВД сообщили о том, что под Минском – в районе поселка Сосны – бойцы ОМОНа задержали более десятка человек, среди которых были и несовершеннолетние. Сообщалось, что в драке планировали принять участие молодые люди из околофутбольных фанатских группировок.
На следующий день, 26 августа в МВД уточнили: зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты.
- Установлено, что минчане в возрасте от 15 до 21 года прибыли в лесной массив возле поселка Сосны целенаправленно для участия в массовой драке. Об этом они договорились в закрытом чате, - сообщает пресс-служба МВД Беларуси. - При себе молодые люди имели баллончики с перцовым газом, приспособления для нанесения телесных повреждений, средства для оказания медицинской помощи, а также предметы с символикой, признанной экстремистской. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что организаторы являются сторонниками неонацистской идеологии. За хулиганские действия в отношении лидеров и активных участников местных околофутбольных группировок составлены административные протоколы.
На оперативном видео задержанные участники сообщают. Что о драке договорились заранее:
- Короче, завтра будет два «забива»: «правые» против «шавок» и «Динамо-Минск» против «Торпедо», - говорит голос на записи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Беларуси ликвидировали еще одно СМИ: суд удовлетворил икс в отношении «Гродно Лайф Медиа». У гродненского ресурса время для ликвидации - до 30 ноября
Автомобиль ехал задним ходом по двору и сбил годовалую девочку. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы
Ушел из жизни белорусский поэт-новатор Алесь Рязанов. Последние годы он жил в эмиграции в Германии
В милиции рассказали, почему сбежавшего витебского педофила искали даже в Африке. Мужчина работал с детьми, а в свободное от работы время растлевал и пытал мальчиков
Концерн «Белгоспищепром» могут преобразовать в госкорпорацию. По словам Лукашенко, в настоящее время наметился «крен по созданию государственных корпораций»
В Дрогичинском районе пенсионер ранил ножом жену и пасынка, затем поджег дом и повесился. Причиной конфликта стал раздел имущества
В Климовичском районе мать забрала из дома малютки трехлетнюю дочь и вместе с новым мужем начала истязать ее. Девочку били, связывали, ставили на колени на гречку, не давали пить и есть
В МВД сообщили о задержании участников массовой драки под Минском. Задержаны более десяти человек, среди них есть несовершеннолетние