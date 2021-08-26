Немного дождей, но и тепло до +27: погода в Беларуси на пятницу и выходные, 27 - 29 августа

В последние выходные уходящего лета в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, но в некоторых районах даже жаркие +25...+27 градусов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, какой будет погода в Беларуси до конца рабочей недели, прогноз опубликовал ресурс pogoda.by. Так в пятницу еще будет прохладно, как и всю неделю, а вот на последних выходных лета потеплеет.

На пятницу, 27 августа, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Дожди и грозы возможны по северо-востоку Беларуси и местами в других регионах. Сильные дожди точно пройдут в отдельных районах Витебщины и Могилевщины. Ночью температуры опустятся в среднем до +8…+14 градусов, местами похолодает до +5…+7 выше ноля. Еще в ночные часы и утром вероятно сгущение тумана. Днем будет теплее, но и не жарко - около + 16…+22 тепла.

А вот на выходные можно что-то запланировать - днем будет довольно тепло. Беларусь 28 - 29 августа окажется в области пониженного давления и фронтальных разделов, погода будет облачной с прояснениями.

В субботу, 28 августа, пройдут кратковременные дожди практически по всей территории страны, но в некоторых регионах возможны и грозы. Ночью похолодает до +8…+13, однако местами будет и +15 градусов. Днем средние температуры около +16…+23 тепла, по юго-востоку республики воздух прогреется до +25 выше ноля.

В воскресенье, 29 августа, также прогнозируются непродолжительные дожди почти по всей Беларуси, а днем кое-где прогремят и грозы. В ночные часы и утром сгустятся туманы. Ночью минимальные температуры - около +7…+14 градусов, днем в большинстве регионов +16...+23 тепла, традиционно жарче в юго-восточных районах - даже до +27 градусов.

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