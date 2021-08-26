Вице-премьер Беларуси объяснил запрет на экспорт зерна из страны/

О запрете на вывоз зерна за пределы Беларуси стало известно утром 26 августа из текста соответствующего постановления Совета министров опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Ограничения касаются и экспорта зерновых в страны ЕЭАС. Правительство поручило МИД страны в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о нормах нетарифного регулирования, указанных в документе.

Ведомство также должно внести на рассмотрение Европейской экономической комиссии (ЕЭК) предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС.

Чуть позже ситуацию прокомментировал заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин:

- Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот «занавес» и подкорректируем. Но пока вот так. Приоритет – внутренний рынок, наши люди, – пояснил он действия правительства.

Александр Субботин обратил внимание, что фуражное зерно поставляется на экспорт потому, что приносит высокий доход. При этом оно идет на корм в животноводстве и в результате выходит высокомаржинальный продукт.

- Эта цепочка достаточно длинная. И мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать и оставить у нас в стране, – цитирует чиновника sputnik.by.

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