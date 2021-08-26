Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 августа 2021 года: рост продолжается - еще 1551 новый пациент и снова 11 смертей, но и 1,59 млн вакцинированных

В Беларуси снова растет число суточных заболеваний коронавирусом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, сколько еще человек в Беларуси заразились коронавирусной инфекцией на четверг, 26 августа. Актуальные данные по заболеваемости COVID-19 опубликовал телеграм-канал Минздрава.

Судя по данным статистики, в стране продолжился рост новых случаев. За сутки «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 551 человека, что почти на 200 новых заражений больше, чем днем ранее. За все же время пандемии в Беларуси коронавирус диагностировали у 474 тысяч 403 человек.

Пропорционально, к счастью, растет количество выздоровевших - 1 тысяча 504 пациента были выписаны за прошедшие сутки, а за все время уже 461 тысяч 836 пациентов.

Также в Минздраве сообщили об 11 умерших пациентах с коронавирусом за прошедшие сутки.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тысячи 723 пациента с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, приведены новые данные по выполненным тестам: за сутки было сделано в лабораториях еще 19,77 тысячи исследований, а за весь период уже более 7,72 миллиона тестов на коронавирус.

В этот день в Минздраве сообщили и новые данные по массовой вакцинации от коронавируса. Сообщается, что в Беларуси уже свыше 1,59 миллиона граждан получили первую дозу прививки, а из этого числа уже свыше 1,31 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации.

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