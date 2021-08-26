Второе золото на Паралимпийских играх в Токио завоевал белорус Игорь Бокий

Игорь Бокий выиграл второе золото Паралимпиады в Токио. Фото: sb.by

Белорусский спортсмен Игорь Бокий выиграл второе золото Паралимпийских игр в Токио, информирует БелТА.

Очередное золото Паралимпиады спортсмену покорилось в плавании на 100 метров на спине (класс S13 - Ред.). Также Игорь Бокий поставил мировой рекорд - 56,36 секунды. В Токио Игорь Бокий завоевал уже второе золото.

Конкуренты отстали от лидера на секунды. Канадец Николас Гай Турбид проплыл 100-метровку за 59,70 секунды - серебро. А бронза досталась россиянину Владимиру Сотникову, его время - 59,86 секунды.

Напомним, в Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта

Раньше «Комсомолка» подробно писала о паралимпийце Игоре Бокие, который завоевал уже 13 золотых медалей Паралимпиады и вот-вот обгонит Дарью Домрачеву по призовым.

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