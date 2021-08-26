Шейман доложил Лукашенко о выполнении поручений в странах Латинской Америки. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

26 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Виктором Шейманом, сообщает пресс-служба президента. Виктор Шейман доложил главе государства о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки. В пресс-службе напомнили, что принимая в июне текущего года отставку Шеймана с поста управляющего делами президента, Лукашенко просил его “не уходить далеко" и подставить плечо там, где это будет нужно. Сейчас речь в первую очередь шла о работе со странами дальнего зарубежья, которую курировал Виктор Шейман.

Напомним, об отставке Шеймана стало известно 11 июня. Тогда близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал “Пул первого" сообщил, что Лукашенко во время рабочей встречи принял отставку управделами:

- Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя, - говорилось в сообщении. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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