В Минском аэропорту объяснили тушение пожара на пассажирском «Боинге»: это была подготовка к учениям. Фото: национальный аэропорт "Минск".

26 августа некоторые пассажиры видели, как пожарные расчеты тушили пассажирский «Боинг» авикомпании «Белавиа», который стоял на взлетной полосе минского аэропорта. Как оказалось, это была подготовка к учениями:

- Если вы успели забеспокоиться и впечатлиться от увиденного, то сразу скажем: аэропорт работает в штатном режиме, - сообщили в аэропорту, и приложили фото. - Снят завершающий этап подготовки к крупномасштабным учениям в Национальном аэропорту.

Также сообщили, что 7 сентября в Национальном аэропорту Минск проведут комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов. В учении будут задействованы силы и средства самого аэропорта, авиакомпаний «Белавиа» и Transaviaexport, «Белаэронавигации», МЧС и Минздрава, ОВД на воздушном транспорте, ГПК и ГТК. Всего в учении будет задействовано около 100 человек, 20 единиц техники, 2 воздушных судна, вертолет МЧС.

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