Родился в Польше, служил в Беларуси с 1990-х: что известно о погибшем в Мядельском районе ксендзе

Погибшего в Беларуси ксендза похоронят в Польше. Фото: catholic.by

В Мядельском районе в озере Рудаково утонул 57-летний католический священник, сообщил kraj.by по информации пресс-службы МЧС.

Звонок в дежурную службу спасателей поступил около 15.00 часов. Выяснилось, что священник к водоему рядом с деревней Волочек пришел сам, но попросил знакомого, второго ксендза забрать его позже. Когда же тот приехал на место, то на берегу он обнаружил только вещи своего друга.

Тело утонувшего 57-летнего ксендза из воды извлекли сотрудники МЧС. По факту его гибели СК проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза.

Ресурс catholic.by сообщил, что прощание с умершим католическим священником, монахом общины кармелитов босых Бернардом Радиком состоится 31 августа. Он являлся настоятелем прихода Матери Божьей Скапулярия в Мяделе.

Известно, что ксендз Бернард Радик родился в 1964-ом году в Польше. После принятия сана священника с 1990-го года нес служение в Беларуси. Служил в Сморгонском, Островецком, Вороновском и Мядельском районах, а также в Бресте, Нарочи и Мяделе.

С 09.00 утра пройдет прощальное богослужение в костеле святого Андрея апостола в Нарочи. А в 12.00 - похоронная месса в костеле Матери Божьей Скапулярия в Мяделе, настоятелем которого он являлся.

Похоронят ксендза Бернарда Радика в Польше в пятницу, 3 сентября.

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