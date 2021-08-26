Доктор Мясников сказал, что коллективного иммунитета от COVID-19 не будет никогда

Доктор Мясников опроверг возможность достижения коллективного иммунитета от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России коллективного иммунитета к коронавирусу не появится, процитировало «РИА Новости» доктора Александра Мясникова.

Российский врач и телеведущий считает, что в России коллективный иммунитет к «ковиду» не выработается никогда. При этом он подчеркнул, что так и предполагалось ранее.

Доктор Мясников объяснил, что сейчас в стране начался спад третьей волны коронавируса, в то время, как на Западе - уже четвертая волна COVID-19.

- В странах, где удалось привить большую часть населения, поведение вируса меняется, - подметил он.

В своем телеграм-канале российский доктор Мясников привел такие данные, что процент положительных тестов в западных странах сейчас около 4,5 - 5%. В полностью привитом Израиле - 5,8%, в США, где вакцинацию прошли свыше 50% населения - 13,8%. В России на спаде - 4,6% положительных текстов и показатель продолжает снижаться. Между волнами этот процент около 0,5 - 1%.

- Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет, - прокомментировал эксперт.

При этом он сказал, что после вакцинирования отмечается «высокая индивидуальная защита организма». Что, по словам Мясникова, является «хорошей новостью для четвертой волны». Также он подчеркнул, что коллективный иммунитет необходим для невакцинированных.

- Когда вирус «вязнет» в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом - не прокатило, - уверен Мясников.

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