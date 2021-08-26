«Применение силы было соразмерным»: Следственный комитет Беларуси рассмотрел 680 заявлений об избиениях на Окрестина, в возбуждении уголовных дел отказано всем

Следственный комитет рассмотрел заявления об избиениях на Окрестина и отказал всем в возбуждении уголовных дел. Фото: sk.gov.by

Отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси сообщил о завершении проверки «серии обращений граждан с заявлениями о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в связи с их задержанием в местах массовых беспорядков, помещением и содержанием в ИВС и ЦИП ГУВД Мингорисполкома».

Если кратко:

- Усредненный портрет заявителей: молодежь до 30 лет, не работающие, ИП и и студенты. Часть из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления. Десятки лиц специально нарушали общественный порядок, провоцируя сотрудников на применение силы и спецсредств. Цель таких действий - последующий выезд на ПМЖ в страны ЕС. Задокументированный факт обращения использовался, как фиктивный инструмент для получения «политического убежища» в других странах.

- Применение силы было соразмерным

- Информация о пытках и сексуальных издевательствах подтверждения не нашла

- с 9 по 15 августа на Окрестина привезли 2000 задержанных, а сотрудников был всего 50 человек

- Многих задержанных привозили на Окрестина уже с травмами, всем была оказана медпомощь

- Как вывод - в возбуждении уголовного дела отказано

Полностью заявление Следственного комитета Беларуси можно прочитать по ссылке

Напомним, через месяц после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, в ходе встречи избирателей с депутатом Валерием Воронецким стало известно, что было подано больше тысячи заявлений об избиениях. Но уголовные дела не возбуждаются:

- На самом деле сотрудники Следственного комитета практически везде детально фиксируют все факты пыток и издевательств. Скажу честно - рядовые сотрудники СК негодуют. Потому что заявления принимаются, а уголовные дела не возбуждаются, - рассказывал адвокат одного из задержанных. Он также рассказал, что по его данным по состоянию на конец августа только в Московский районный СК было подано свыше 400 заявлений. В Заводском районе по данным на 20 августа было подано свыше 300 заявлений.

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